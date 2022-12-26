Чубайс получил израильское гражданство
Бывший высокопоставленный деятель РФ Анатолий Чубайс, сбежавший из России после начала войны в Украине, был сфотографирован в Тель-Авиве. У Чубайса - еврейские корни по материнской линии. Мать Чубайса - Раиса Ефимовна Сагал "привила ему любовь к еврейскому народу".
В марте Чубайс подал в отставку со своего поста специального посланника президента России в международных организациях и покинул страну. Позже он заболел и страдал от паралича рук и ног, ему был поставлен диагноз редкого заболевания, однако на Западе не исключают, что он был отравлен путинскими спецслужбами, которые в последние десятилетия были замешаны в серии убийств и покушений на противников режима.