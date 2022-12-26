



Чубайс получил израильское гражданство



Бывший высокопоставленный деятель РФ Анатолий Чубайс, сбежавший из России после начала войны в Украине, был сфотографирован в Тель-Авиве. У Чубайса - еврейские корни по материнской линии. Мать Чубайса - Раиса Ефимовна Сагал "привила ему любовь к еврейскому народу".



В марте Чубайс подал в отставку со своего поста специального посланника президента России в международных организациях и покинул страну. Позже он заболел и страдал от паралича рук и ног, ему был поставлен диагноз редкого заболевания, однако на Западе не исключают, что он был отравлен путинскими спецслужбами, которые в последние десятилетия были замешаны в серии убийств и покушений на противников режима.



Смешно: Анатолий Чубайс открыл филиал Роснано в Израиле.

Не прячьте ваши шекели по банкам и углам,

Несите ваши шекели, иначе быть беде.

И в полночь ваши шекели заройте в землю там.

И в полночь ваши шекели заройте в землю где... pic.twitter.com/vWCK800vCi — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) December 25, 2022

По сообщениям из России, он и его жена недавно получили израильское гражданство, которое позволит им жить в Европе без необходимости получения визы. Европейский Союз ввел жесткие ограничения на выдачу виз российским гражданам в рамках санкций, введенных против Москвы после ее вторжения в Украину. После отъезда из России Чубайс был замечен в Италии, Турции и на Кипре, а весной он и его жена посетили Израиль.