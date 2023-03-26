



Что сделают с Нетаниягу за "оскорбление суда"



Движение за качество правительства сегодня (в воскресенье) подало петицию в БАГАЦ, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаниягу в “оскорблении суда”.



Это произошло после того, как в четверг премьер-министр заявил, что “его руки больше не связаны”, и что он лично займется правовыми реформами. Юридический советник правительства в опубликованном ею специальном заключении определила, что Нетаниягу действует в нарушение закона из-за подписанного им соглашения о конфликте интересов. Каково может быть наказание для Нетаниягу, в случае, если БАГАЦ сочтет петицию правомерной?



"Неуважение к суду" - это ситуация, при которой человек отказывается подчиниться решению или приказу суда. Это постановление, которое позволяет суду налагать штрафы и даже тюремные сроки на тех, кто нарушает решение. В различных случаях суд налагает крупные штрафы и постоянные санкции на тех, кто нарушает судебное постановление - до тех пор, пока они не подчинятся ему. Что касается конкретного случая с премьер-министром, то очевидно, что Нетаниягу уже занимался вопросами правовой реформы еще до этого заявления - но тот факт, что он решил объявить об этом публично, может заставить судебную систему отреагировать. "Необходимо обязать ответчика подчиниться решению суда, а также наложить на него штраф, тюремное заключение или любую другую требуемую санкцию", - пишет Движение за качество правительства. "Премьер-министр, который не подчиняется суду и положениям закона - анархист".



Несмотря на петицию движения за качество правительства, объявление о неуважении к суду - не единственный инструмент, который может быть использован судебной системой против премьер-министра. Определение юридического советника правительства о том, что Нетаниягу нарушил соглашение о конфликте интересов, может быть использовано в другом сценарии - нарушение доверия. Поскольку речь идет об уголовном преступлении, в таком случае юридический советник Гали Бахарав-Миара будет уполномочен начать официальное расследование. Однако, по мнению израильских журналистов, шансы на это в настоящий момент - низкие.

