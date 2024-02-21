



Что будет делать Украина без помощи США: Пентагон представил сценарий

В случае отсутствия помощи США на более чем 60 млрд евро, Украине предстоит выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут сражаться, учитывая имеющиеся ресурсы. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.



"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - сказала она.



При этом, по мнению Сингх, Авдеевка - это был стратегический вывод (войск, - ред.), который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы, хотя "есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой".



"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - констатировала она, отказавшись называть конкретные населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.



Напомним, Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.



Буквально недавно в Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ, который был представлен на прошлой неделе.