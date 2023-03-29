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Член Кнессета Нисим Ватури: Если придется — будем защищаться без США | Фото: кредит сайт Кнессета
29.03.2023 09:25 Евгения Маркова

Член Кнессета Нисим Ватури: Если придется — будем защищаться без США

Депутат Кнессета Нисим Ватури от партии "Ликуд" сегодня утром в интервью радио 103FM выступил с критикой слов президента США Джо Байдена.

"США никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела Израиля. Разве это демократия, когда он диктует, что мы должны делать?", - заявил Ватури.

"Я считаю, что американский метод, согласно которому президент США выбирает своего председателя Верховного суда, неуместен", - добавил Ватури. 

Позже член Кнессета сослался на зависимость Израиля от США в сфере безопасности и сказал: "Если Израилю придется защищаться, мы сделаем это сами — без США".
 

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