



Член Кнессета Нисим Ватури: Если придется — будем защищаться без США

Депутат Кнессета Нисим Ватури от партии "Ликуд" сегодня утром в интервью радио 103FM выступил с критикой слов президента США Джо Байдена.



"США никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела Израиля. Разве это демократия, когда он диктует, что мы должны делать?", - заявил Ватури.



"Я считаю, что американский метод, согласно которому президент США выбирает своего председателя Верховного суда, неуместен", - добавил Ватури.



Позже член Кнессета сослался на зависимость Израиля от США в сфере безопасности и сказал: "Если Израилю придется защищаться, мы сделаем это сами — без США".

