



Чиновник Пермского края уйдет с должности из-за сына

Зампред правительства Пермского края Алексей Демкин покинет свою должность. Его сын Илья опубликовал видео, снятое, как утверждается, на Бали. Видео стало вирусным в основном из-за высказываний мажора.



На видео сын чиновника записывает себя и виды вокруг, сопровождая это такими словами: “Некоторые меня спрашивают: „Илюха, а ты вернешься в Пермь?“ Ребят, вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?”



Сообщая об уходе с должности, Алексей Демкин отметил, что “осознает всю ответственность за высказывание своего сына”, и поэтому “посчитал правильным написать заявление по собственному желанию”.



Алексей Демкин — бывший депутат Пермской городской думы, с 2021 по 2023 год был мэром Перми. После ухода с должности главы города Демкин стал заместителем председателя правительства Пермского края.





