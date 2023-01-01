



Чехия прекратила ядерные исследования с Россией

Чехия разорвала соглашение с Россией относительно совместных ядерных исследований.



По данным Radio.cz, сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне прекращены с 1 января.



Такое решение принято из-за вторжения России в Украину. По данным чешского правительства, процесс был запущен еще в апреле. Указ о прекращении сотрудничества позже подписал президент страны Милош Земан.



"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в заявлении.