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Чехия прекратила ядерные исследования с Россией
01.01.2023 17:28 Алина Груднева

Чехия прекратила ядерные исследования с Россией

Чехия разорвала соглашение с Россией относительно совместных ядерных исследований.

По данным Radio.cz, сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне прекращены с 1 января.

Такое решение принято из-за вторжения России в Украину. По данным чешского правительства, процесс был запущен еще в апреле. Указ о прекращении сотрудничества позже подписал президент страны Милош Земан.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно - как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - сказано в заявлении.

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