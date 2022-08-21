



Чехи и словаки не хотят Россию в соседи

Премьер-министры Чехии и Словакии Петр Фиала и Эдуард Хегер записали совместное обращение по случаю 54-й годовщины вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года.

Они выразили солидарность с Украиной, на которую напала Россия.

"Мы не хотим чтобы Россия стала нашим соседом", - сказали они.

Они призвали европейские страны поддержать Украину в противостоянии России.

"Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы РФ снова оказалась на нашей территории. Давайте помнить историю, учиться благодаря ей, чтобы она уже никогда не смогла повториться", — отметили они.