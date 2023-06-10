



Чеченцы – титульная нация РФ: Кадыров обиделся на Пригожина за "нацменьшинство"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обиделся на Евгения Пригожина за то, что он назвал чеченцев "национальным меньшинством". Большой пост с претензиями к владельцу ЧВК Вагнера он опубликовал у себя в Telegram.



Как сообщалось ранее, между Пригожиным и Кадыровым произошел конфликт. После взаимных обвинений в неуважении и недооценке боевых заслуг вагнеровцев и спецназа "Ахмат" было объявлено, что ситуацию решили спустить на тормозах. Пригожин написал, что причина конфликта, в том числе заключается и в том, что "национальные меньшинства могут высказываться о русских, а русским такое право не дано”.



В ответ на это Кадыров заявил, что чеченцы в России являются титульной нацией.



"Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать", – написал он.



Титульная нация – часть населения государства или субъекта федерации, национальность которой определяет официальное наименование данного государства. Это понятие и его определение исключены из законодательства РФ, поскольку доля национальности, в честь которой назван субъект Федерации в России варьирует от 1,0 % в Еврейской автономной области до 95,3 % в Чеченской Республике. Чеченцы по данным Всероссийской переписи 2021 года действительно являются третьей по количеству национальностью – чеченцами называют себя 1,28 % жителей России.

