



Центральная избирательная комиссия дважды обсуждала вопрос о дате выборов

Центральная избирательная комиссия во главе с судьей Ноамом Солбергом недавно провела два заседания, чтобы обсудить дату выборов в Кнессет 26-го созыва. Недавно в избирательную комиссию была подана петиция с просьбой принять решение относительно даты. 1



9 февраля Солберг обратился к представителям всех фракций в Кнессете, а также к юридическому советнику правительства и юридическому советнику Кнессета, чтобы все они представили свое мнение по этому вопросу.



Коалиция поддерживает проведение выборов в более поздние сроки, чтобы они состоялись примерно через четыре, два и семь месяцев после даты предыдущих выборов, в отличие от оппозиции, которая выступает против.



Ожидается, что выборы в Кнессет двадцать шестого созыва состоятся 3 ноября 2027 года или 27 октября 2026 года (). Разные даты обусловлены спором о том, как следует понимать формулировки закона, из-за чего нет никакой определенности относительно даты выборов, пока не принято окончательное юридическое решение по этому вопросу. Эти даты будут иметь значение только в том случае, если нынешний Кнессет не примет закон о досрочном роспуске.