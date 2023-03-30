



ЦАХАЛ снесет дом боевика, обвиняемого в убийстве солдата в прошлом году

ЦАХАЛ во вторник вечером уведомил семью палестинского боевика, обвиняемого в убийстве солдата в ПА в прошлом году, о том, что военные намерены снести их дом в городе Шхем.



11 октября 2022 года Абдель Камель Джури и Усама Тавил, члены базирующейся в Наблусе террористической группировки “Львиное логово”, открыли огонь по штаб-сержанту Идо Баруху из разведывательного подразделения пехотной бригады Гивати.



Террористы были арестованы 13 февраля, а третий член группы, который помогал планировать теракт, неделю спустя был убит во время рейда.

В конце февраля ЦАХАЛ сообщил, что войска произвели измерения в домах Джури и Тавила, что стало первым шагом перед их возможным сносом.

Во вторник вечером только семья Тавила была уведомлена о намерении военных снести их дом в Рамаллахе, сообщили в ЦАХАЛе.



Израиль регулярно сносит дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак. Эффективность этой политики горячо обсуждается даже в израильских службах безопасности, в то время как правозащитники осуждают эту практику как несправедливое коллективное наказание.

Семья Тавила все еще может обжаловать решение о сносе дома в БАГАЦ. Но такие попытки редко бывают успешными, хотя в некоторых случаях суд может ограничить ордер на снос только теми частями дома, которыми пользовался злоумышленник.