



ЦАХАЛ откладывает семинар для Генштаба, чтобы обсудить реформу с подразделениями

Армия обороны Израиля сообщает, что откладывает проведение двухдневного семинара для членов Генерального штаба, чтобы дать возможность старшим офицерам обсудить судебную реформу со своими подразделениями.



"В ближайшие дни все командиры ЦАХАЛа проведут переговоры со своими подчиненными, постоянными и резервными, после протестов в израильском обществе, с целью укрепления сплоченности ЦАХАЛа и поддержания его компетентности", - говорится в заявлении военных.



Отложенное двухдневное мероприятие было организовано с целью обсудить многолетний план ЦАХАЛа, говорят военные.

