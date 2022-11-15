



Бывший замначальника генштаба Яир Голан не пошлет детей в "армию Смотрича"

Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа и очень скоро - бывший депутат Кнессета Яир Голан (Мерец) яростно обрушился на планы назначить министром обороны лидера религиозных сионистов Бецалеля Смотрича.



Господин Голан сообщил: “Смотрич для безопасности - это опасность для жизни. Мы уже видели в Израиле, что происходит, когда ты приходишь на эту должность с нулевыми предварительными знаниями, а у Смотрича их нет. Будет такой протест, какого Израиль никогда не знал. Тот, кто думает, что здесь будет нормальная жизнь, когда демократия развалится - этого не произойдет. Что государственные деньги пойдут в немыслимые места - этого не будет. Кто думает, что мы пошлем наших детей сражаться в такую армию - этого не будет”.