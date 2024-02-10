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Бывший премьер-министр Нидерландов и его жена умерли в один день
10.02.2024 13:55 MIGnews.com

Бывший премьер-министр Нидерландов и его жена умерли в один день

Голландские СМИ сообщают о случае применения эвтаназии. Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт (93 года) и его жена умерли в один день в своем доме в Неймегене.

Дрис ван Агт и его жена Евгения были ровесниками и прожили в браке 70 лет.  Они умерли в понедельник и были похоронены в семейном кругу.

В 2019 году Дрис ван Агт перенес инсульт. С тех пор его здоровье существенно ухудшилось. Он был премьер-министром Христианско-демократической партии Нидерландов с 1977 по 1982 год.  

Дрис ван Агт защищал права палестинцев и критиковал политику своей партии в отношении Израиля, из которой он вышел в 2021 году.

Эвтаназия была легализована в Нидерландах в 2001 году.

 

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