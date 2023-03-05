



Бывший председатель БАГАЦ: нет места для компромисса по судебной реформе

Бывший председатель БАГАЦ Дорит Бейниш заявила, что нет места для компромисса в отношении запланированных правительством судебных реформ, которые она назвала "государственным переворотом".



"Компромисс в отношении чего? В отношении этих законопроектов? Нет. На мой взгляд, здесь нет двух сторон. Есть вещи, которые они хотят внести в законодательстве и должны быть приняты, но не все", — сказала Бейниш.



"Настоящим и самым трудным яблоком раздора является то, как назначаются судьи. Потому что это было бы политизацией суда. Предложение о том, чтобы фактически исключить влияние судей при отборе, я не могу принять. Это нелегитимно", — добавила она.



Председатель конституционного комитета Кнессета, депутат Симха Ротман, ответил в Twitter, что пока действующая система назначения судей остается неизменной, демократия в Государстве Израиль останется "насмешкой".



В настоящее время судьи БАГАЦа Израиля избираются комитетом из девяти членов, в который входят два действующих судьи высшей судебной инстанции, два члена Коллегии адвокатов Израиля, два министра и два депутата. Это дает судебной власти существенное влияние на то, кто избирается в суд, в отличие от США, где президент выбирает судей Верховного суда, а Сенат подтверждает выбор.



В соответствии с предложенной министром юстиции Яривом Левином судебной реформой комитет будет реорганизован, чтобы предоставить Кнессету большее влияние в выборе судей, при этом члены Коллегии адвокатов будут заменены двумя дополнительными выборными должностными лицами, которые будут определены министром юстиции.

