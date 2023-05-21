



Бывший глава ШАБАК назвал харедим "еврейским джихадом"

Бывший глава ШАБАК Карми Гилон, под чьим наблюдением агентство не смогло защитить покойного премьер-министра Ицхака Рабина, в субботу вечером приняла участие в акции протеста левых против предлагаемой судебной реформы.



Во время протеста Гилон напал на правительство Нетаниягу, харедим и партию религиозного сионизма.



"Харедиv и более религиозные религиозные сионистские политики — это еврейский джихад, — цитирует Гилона издание Haaretz . - Они представляют собой абсолютную экзистенциальную угрозу Государству Израиль".



Обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, Гиллон добавил: "Биби, ты покончил с политикой. Иди домой с позором на лбу, и тебя навсегда запомнят как премьер-министра, которому почти удалось вызвать разрушение Израиля. "



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