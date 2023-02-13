



Бывший глава БАГАЦа Аарон Барак: я - гражданин второго сорта

Бывший глава БАГАЦа Ааарон Барак, человек, которого многие считают отцом юридического активизма в Израиле и инициатором “установления диктатуры судейских” дал большое интервью каналу КАН.



Среди прочего, Барака спросили о том где он видит себя в конфликте между “Первым Израилем” (Израилем привилегированных ашкеназных элит) и “Вторым Израилем” (Израилем мизрахим и периферии).



קטע שהוא חובת צפייה:



אהרון ברק חושב שהוא ישראל השנייה ולא מבין שעלה כפליט עני והגיע לאן שהגיע בגלל ההון הסימבולי שלו: אשכנזיותו (ראו מחקרה של ד״ר ויקי שירן דודתי)



פליט ממרוקו יכול היה להגיע באותה תקופה לאותו מעמד רק בפאריס.

ולא בישראל של אותם ימים



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pic.twitter.com/u7Rq7ljfHx — Eldad Yaniv | אלדד יניב (@EldadYaniv) February 12, 2023

Ответ Барака стал вирусным: “Я - второй Израиль. Что за вопрос? Какие у меня привилегии? Я владею одной квартирой - не 18. 50%. Это то, что у меня есть. У меня нет значительных сбережений, у меня нет других доходов, кроме пенсии. Я езжу в автомобиле Smart. Чего вам от меня надо? Я не считаю себя принцем. Я считаю, что ребенком я пережил очень тяжелый период Катастрофы. Первый период жизни в Израиле был очень тяжелым. Мой отец был главой сионистского Гистадрута в Литве - и здесь у него не было работы. Моя мама была лучшей учительницей Литвы - здесь ей не разрешили преподавать в средней школе. Если взять это все вместе - с какой стати я - “Первый Израиль”?”