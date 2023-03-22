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Буря в коалиции: Дуди Амсалем и Давид Битан в гневе покинули пленум
22.03.2023 20:29 Аркадий Бочаровский

Буря в коалиции: Дуди Амсалем и Давид Битан в гневе покинули пленум


Дуди Амсалем и Давид Битан в гневе покинули пленум Кнессета из-за того, что закон для онкологических больных, предложенный Амсалемом, был снят с повестки дня. Отсутствие членов Кнессета ставит под угрозу коалицию в преддверии принятия важного закона, который поступит на рассмотрение позднее.

К Амсалему и Битану присоединились депутаты Кнессета Ави Маоз и Тали Готлиб, которые обозлены на коалицию, каждый по своим причинам. Если никто из членов Кнессета не вернется до голосования по закон об объявлении премьер-министра недееспособным, закон, призванный защитить Нетаниягу, провалится, поскольку за него должен проголосовать 61 член Кнессета. Готлиб утверждает, что она вернется, чтобы проголосовать за закон об объявлении главы правительства недееспособным.

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