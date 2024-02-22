



Бундестаг рекомендовал дать Украине далекобойное оружие. Решение за Шольцем

В четверг, 22 февраля, после долгих дебатов Бундестаг Германии принял рекомендацию правительства Олафа Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



О положительном голосовании сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в своем Facebook.



"…Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов. Это – коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", – написал украинский политик в соцсети.



"Решение за Шольцем. Градус вопрос постепенно повышаем, чтобы добиться результата", – написал Чернев.







Однако немецкие медиа сообщают, что в документе речи о передаче Украине Taurus не идет – немецкие правящие партии одобрили собственное предложение, в которое да, включена дальнейшая военная помощь Украине, в том числе и дальнобойное оружие, но без упоминания Taurus.



"Прежде всего Украина должна и в будущем получать возможность наносить удары по военным объектам далеко за линией фронта, таким как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты", – цитирует документ Bild. При этом министр обороны Германии Борис Писториус уклонился от ответа на вопрос оппозиции, означает ли это возможность поставки Taurus.



Как сообщал Mignews, еще в середине января парламент Германии отклонил резолюцию оппозиционной фракции ХДС/ХСС с призывом к правительству поставить Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Сегодня такое же голосование повторилось вновь и с тем же результатом. За выступили 180 законодателей, против – 480. Лишь один депутат от правящей коалиции поддержал предложение оппозиции – это глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП).