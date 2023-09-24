



Буданов: Маск не отключал Starlink для срыва атаки ВСУ в Крыму

Илон Маск не выключал спутниковую связь Starlink для срыва атаки украинских надводных дронов по российском флоту в Севастополе.



Такое заявление сделал в интервью The WarZone руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



"Это правда, что раньше он отключал свои продукты и услуги над Крымом. Но есть и другая сторона медали. В этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение было на месяц. Я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было покрытия", - считает Буданов.



По его словам, спутниковая связь над полуостровом новых отключений не проходила. Буданов, тем не менее, подчеркнул, что благодаря Маску и его компании ВСУ имеютт хорошую связь на фронте.



"Посмотрите, Starlink является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу сказать, это то, что без этих услуг и продуктов это была бы катастрофа", - отметил Буданов.