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Британский король Карл впервые появился на публике после диагностирования рака
31.03.2024 17:08 MIGnews.com

Британский король Карл впервые появился на публике после диагностирования рака

Король Великобритании Карл III вместе с королевой и другими членами королевской семьи принял участие в пасхальной службе в Виндзорском замке в воскресенье.

Монарх приветливо помахал рукой, когда вошел в часовню Святого Георгия на часовую службу.

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Публичное появление 75-летнего короля стало первым с тех пор, как в начале февраля у него диагностировали рак.

Карл продолжал выполнять свои государственные обязанности, такие как рассмотрение правительственных документов и встречи с премьер-министром. Но его присутствие на таком традиционном королевском мероприятии, как пасхальная служба, рассматривается как знак того, что он начинает планомерное возвращение к общественной жизни.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили, что после Пасхи Карл будет постепенно увеличивать количество своих публичных выступлений.
 

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