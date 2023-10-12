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Британия высылает в Средиземное море два боевых корабля
12.10.2023 19:43 Алина Груднева

Британия высылает в Средиземное море два боевых корабля

Великобритания отправляет два боевых корабля королевских ВМС в Средиземное море в знак солидарности с Израилем.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, также Британия намерена осуществлять полеты над Израилем. В правительстве Соединенного Королевства информацию об этом пока не прокомментировали.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить к берегам Израиля первую авианосную ударную группу, в которую входят: авианосец Gerald R. Ford, крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, McFaul, Roosevelt и Carney.

На следующий день появились слухи, что в Средиземноморье Вашингтон может отправить еще один авианосец.

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