



Британия высылает в Средиземное море два боевых корабля

Великобритания отправляет два боевых корабля королевских ВМС в Средиземное море в знак солидарности с Израилем.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.



По их словам, также Британия намерена осуществлять полеты над Израилем. В правительстве Соединенного Королевства информацию об этом пока не прокомментировали.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить к берегам Израиля первую авианосную ударную группу, в которую входят: авианосец Gerald R. Ford, крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, McFaul, Roosevelt и Carney.



На следующий день появились слухи, что в Средиземноморье Вашингтон может отправить еще один авианосец.