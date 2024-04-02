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Британия тоже потребовала расследования ситуации в Газе
02.04.2024 13:29 Алина Груднева

Британия тоже потребовала расследования ситуации в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал гибель международных гуманитарных сил в Газе.

"Сообщается, что граждане Великобритании были убиты, мы срочно работаем над проверкой этой информации и предоставим полную поддержку их семьям", - отметил Кэмерон.

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По его словам, люди, которые работали над доставкой спасительной помощи тем, кто в ней нуждался, важно, чтобы гуманитарные работники были защищены и могли выполнять свою работу.

"Великобритания призывает немедленно провести расследование и предоставить полное и прозрачное объяснение случившегося", - отметили в МИД.

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