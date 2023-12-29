



Британия срочно пополнит запасы ПВО в Украине

Украина получит в срочном порядке от Великобритании зенитные ракеты.



Об этом сообщил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Грант Шаппс.



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По словам министра, последний массированный обстрел Украины был "отчаянной и тщетной" попыткой россиян восстановить динамику после потери сотен тысяч призывников. Шаппс пообещал, что Британия срочно отправит Украине сотни ракет для британских систем ПВО.



"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские дроны и ракеты. Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе", - отметил министр.