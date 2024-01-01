



Британия и страны ЕС ищут "план Б" на случай, если победит Трамп

Британия и страны Евросоюза ищут "план Б" для помощи Украине в войне против России на случай, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.



Об этом говорится в материале газеты The Times.



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Уточняется, что европейские страны отчаянно пытаются нарастить производство оружия. По данным издания, в британской разведке считают, что в 2024 году победа Украине не светит, поскольку для перелома на поле боя не хватает ни людей, ни вооружений. Хотя и у ВС РФ нет достаточно сил, чтобы прорвать украинские линии обороны.



Тем временем, британские чиновники уверены, что для победы над Россией нужно лишь время, чтобы Европа нарастила производственные мощности и могла помогать Украине без поддержки США.