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Боррель: Путин поплатится за смерть Навального
19.02.2024 16:15 Алина Груднева

Боррель: Путин поплатится за смерть Навального

Президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

Такое заявление по итогам встречи с Юлией Навальной сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы выразили глубочайшие соболезнования от имени ЕС Юлии Навальной. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального", - сказал он.

По словам Борреля, вдова Навального сказала во время встречи, что "Путин  - это не Россия. А Россия - это не Путин".

"Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ", - пообещал он.

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