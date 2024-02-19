



Боррель: Путин поплатится за смерть Навального

Президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



Такое заявление по итогам встречи с Юлией Навальной сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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"Мы выразили глубочайшие соболезнования от имени ЕС Юлии Навальной. Владимир Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального", - сказал он.



По словам Борреля, вдова Навального сказала во время встречи, что "Путин - это не Россия. А Россия - это не Путин".



"Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ", - пообещал он.