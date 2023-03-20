



Боррель призывает Израиль опровергнуть комментарии министра о палестинцах

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник призвал израильское правительство отказаться от комментариев министра о том, что не существует палестинской истории, культуры и такого понятия, как палестинский народ.



Боррель заявил журналистам в Брюсселе, что комментарии министра финансов Бецалеля Смотрича “конечно недопустимы”.



“Я призываю израильское правительство отказаться от этих комментариев и начать совместную работу со всеми сторонами для разрядки напряженности”, — сказал Боррель.



“Я сожалею об этих неприемлемых комментариях министра Смотрича. Это неправильно, это неуважительно, это опасно, контрпродуктивно говорить подобные вещи в и без того напряженной ситуации”, — добавил он.



