



Боррель призвал сбалансировать торговлю с КНР и назвал причину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает необходимым немедленно сбалансировать торговлю с Китаем, чтобы уменьшить зависимость ЕС от КНР.



Такое заявление он опубликовал в своем блоге по случаю выхода его книги "Европа между двумя войнами".



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По словам Борреля, в 2023 году торговый дефицит с КНР составил 291 миллиард евро - 1,7% ВВП ЕС. Он опасается, что технологическая отрасль Евросоюза столкнется с жесткой конкуренцией в обозримом будущем после того, как Китай представил планы по инвестициям в высокотехнологичное производство.



"Крайне важно, чтобы мы защитили нашу отрасль от недобросовестной конкуренции. Мы уже начали делать это для наших электромобилей, солнечных панелей и других отраслей с нулевым балансом", - пояснил он.



Боррель объявил, что Европа стала слишком зависимой от Китая, сотрудничество с которым необходимо для решения главных глобальных вызовов современности, таких как изменение климата.