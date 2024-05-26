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Боррель потребовал срочного усиления ПВО Украины
26.05.2024 07:41 Алина Груднева

Боррель потребовал срочного усиления ПВО Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к срочному усилению ПВО Украины.

Соответствующее заявление он сделал после массированного удара по Харькову.

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Боррель осудил удар по торговому центру, в результате которого погибли и были ранены мирные жители.

"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - подчеркнул Боррель.

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