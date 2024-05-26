



Боррель потребовал срочного усиления ПВО Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к срочному усилению ПВО Украины.



Соответствующее заявление он сделал после массированного удара по Харькову.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Боррель осудил удар по торговому центру, в результате которого погибли и были ранены мирные жители.



"Эти систематические преступления России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны: она спасает жизни и защищает украинские города", - подчеркнул Боррель.