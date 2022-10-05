



Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению по Украине, но есть условие

Евросоюз готов к дипломатическому решению по поводу ситуации в Украине. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС будет к этому готов, "если позволят обстоятельства".

"Война вступила в новую фазу. Бесспорно, это опасная фаза, потому что мы сталкиваемся со страшным сценарием, на который мы не должны закрывать глаза. Это сценарий обычной войны с участием ядерного государства. Ядерное государство, которое теперь отступает от обычного сценария и угрожает применить ядерную оружие. Это действительно тревожный сценарий, в котором мы должны показать, что наша поддержка Украины непоколебима", — подчеркнул Боррель.

По его словам, президент России Владимир Путин ожидает усталости от Запада, чего нельзя допускать.

"Он считает, что демократии слабы, а системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прибытия "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию. Он ждет холодов, перебоев со снабжением газа, высоких цен и низких температур, чтобы взорвать нашу волю для поддержки Украину. Здесь уместно попросить европейцев понять, о чем идет речь", — добавил он.

Боррель подчеркнул, что поддержка Украины должна быть непоколебимой, поскольку ее безопасность неразрывно связана с безопасностью Европы.