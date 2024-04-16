



Боррель: Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС

Дешевле купить американские системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, которую разрушила Россия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает издание Le Monde.



Отвечая на вопрос может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства.



"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма складывается из очень разных понятий", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что проблема не во времени, а в количестве.



"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде, чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - заявил глава дипломатии ЕС.



Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.



Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Недавно Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.



Однако президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.



По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.



В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.