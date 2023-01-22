



Борис Джонсон приехал в Бучу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 22 января приехал в Украину. На видео, распространяющемся в пабликах, его можно узнать по характерной прическе.



Экс-премьер и большой друг Украины уже посетил место массового захоронения жертв российского вторжения в Буче. Также он побывал в Бородянке.



Никакого официального объявления визита не былою. Впрочем, Джонсон сейчас не занимает никакого официального поста и может наносить визиты в частном порядке. На этой неделе он встречался в Давосе с представителями Украины - в частности, с мэром Киева Виталием Кличко.



Ранее Джонсон сообщал, что планирует поездку в Украину, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского. Впрочем, предварительно дата его визита не была озвучена.