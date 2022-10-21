



Борис Джонсон готовится к возвращению - СМИ

Несколько британских законодателей, в том числе бывший премьер-министр Борис Джонсон, пытались заручиться поддержкой в ​​пятницу в преддверии короткого и напряженного конкурса на замену Лиз Трасс на посту лидера страны, пишет издание The Week.



Трасс ушла в отставку в четверг после бурного 45-дневного срока, признав, что она не может выполнить свои экономические планы по снижению налогов.



Консервативная партия проводит ускоренную избирательную кампанию по выбору нового премьер-министра, на которую отведена всего неделя.



Бывший глава казначейства Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт входят в число фаворитов букмекеров, наряду с Джонсоном, которого партия вынудила уйти в отставку чуть более трех месяцев назад после того, как он погряз в скандалах из-за своей этики и финансов. Его возвращение стало бы замечательным воскрешением для политика, который в равной степени популярен и противоречив.



Джонсон, который остался депутатом после ухода с поста премьер-министра, не сказал, будет ли он баллотироваться, но его союзники в парламенте работают над тем, чтобы заручиться поддержкой.



Выдвижение кандидатов на пост нового лидера завершится в понедельник днем, и кандидатам нужны подписи 100 из 357 депутатов-консерваторов, то есть максимум три кандидата. Законодатели проголосуют за исключение одного из них и проведут голосование по оставшимся двум. Затем все члены партии сделают выбор между двумя финалистами в онлайн-голосовании. Новый лидер должен быть выбран до 28 октября.



Сунак, занявший второе место после Трасс в летней борьбе за лидерство, рассматривается некоторыми как надежная пара рук, способная поддержать борющуюся с трудностями экономику. Мордаунт, занявший третье место, популярен среди тусовщиков.



Но дикой картой в конкурсе является Джонсон, которого некоторые в партии обожают, а другие ругают за хаос и скандалы, которые омрачили три года его пребывания у власти.



Союзник Джонсона Надин Доррис сказала, что партия должна выбрать его, потому что "он известный победитель", который привел консерваторов к крупной победе на выборах в 2019 году. "Наличие победителя — это то, что нужно партии, чтобы выжить", — сказала она Sky News.



Но некоторые другие законодатели-консерваторы заявили, что покинут партию, если Джонсон, который сталкивается с продолжающимся расследованием комитета по стандартам по поводу того, солгал ли он парламенту, вернется в качестве лидера.



"Я не вижу никакого пути вперед в правительстве, на любом уровне, для кого-то, кто находится под таким пристальным вниманием, и я думаю, что это вызывает серьезные разногласия", — сказал депутат от консерваторов Роджер Гейл в интервью Times Radio.



Второе состязание за лидерство в партии в этом году проводится после того, как Трасс стала премьер-министром с самым коротким сроком пребывания на этом посту в истории Великобритании. Она была избрана лидером консерваторов в начале прошлого месяца после партийных выборов вместо Джонсона.

Экономический пакет Трасс по свободному рынку взбудоражил финансовые рынки, повысил стоимость государственных займов и ипотечных кредитов и вынудил Банка Англии к экстренному вмешательству. Трасс совершила серию перестановок и сменила главу казначейства, но столкнулась с восстанием законодателей в своей партии.



В четверг Трасс признала, что не может выполнить свои предвыборные обязательства перед Консервативной партией.



Новый лидер станет третьим премьер-министром Великобритании в этом году, а разногласия консерваторов подпитывают требования о проведении общенациональных выборов. Согласно британской парламентской системе, следующие выборы должны состояться в 2024 году, через пять лет после победы консерваторов во главе с Джонсоном.



Оппозиционные политики говорят, что возникшие с тех пор волнения — и решение Трасс отказаться от многих позиций, благодаря которым был избран Джонсон, — означают, что правительству не хватает демократической легитимности.



Опросы показывают, что, если бы выборы были проведены сейчас, это было бы поражением консерваторов, а левоцентристская Лейбористская партия выиграла бы подавляющее большинство.



Лидер лейбористов Кейр Стармер обвинил консерваторов в том, что они руководят "вращающейся дверью хаоса".



"Это наносит огромный ущерб нашей экономике и репутации нашей страны. У нас должен быть шанс начать новую жизнь. Нам нужны всеобщие выборы — немедленно", — сказал Стармер.

