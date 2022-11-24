



"Борец №1 за палестинский народ" стал премьером Малайзии

Известный своими противоречивыми заявлениями об Израиле и евреях Анвар Ибрагим стал новым премьер-министром Малайзии.



Об этом сообщает Times of Israel.



В прошлом Анвара Ибрагима обвиняли в антисемитских высказываниях. Он говорил, что "шпионы Моссада контролируют правительство Малайзии и что евреи контролируют фирму по связям с общественностью, нанятую тогдашним премьер-министром Наджибом Разаком".



В 2012 году парламент Малайзии отстранил его от должности за предположение, что правительственная кампания, которую продвигал Разак, была вдохновлена ​​​​израильской избирательной кампанией 1999 года.



В том же году Анвар Ибрагим сказал в интервью, что поддерживает "все усилия по защите безопасности Государства Израиль", что вызвало возмущение в Малайзии, поддерживающей палестинцев.



Политик был вынужден ответить на комментарии, появившиеся во время его избирательной кампании, и заявил в прошлом месяце, что он "борец номер один за палестинский народ" в Малайзии.