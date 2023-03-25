



Болсонару вернется в Бразилию 30 марта

Сбежавший в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться на родину 30 марта.



Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.



Согласно их информации, Болсонару прилетит в Бразилию в 7:30 утра.



"Я вернусь к нормальной жизни, буду работать в Либеральной партии, путешествовать по Бразилии и заниматься политикой", - сказал Болсонару.



Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс . Тогда новый президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.



Позже Болсонару попал под следствие. По данным Генеральной прокуратуры, экспрезидент ставил под сомнение результаты выборов, чем подстрекал народ к беспорядкам.



После этого Болсонару уехал в Соединенные Штаты Америки.



