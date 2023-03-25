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Болсонару вернется в Бразилию 30 марта
25.03.2023 09:45 Ирина Демьянова

Болсонару вернется в Бразилию 30 марта

Сбежавший в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться на родину 30 марта.

Об этом сообщила в пятницу его пресс-служба, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Согласно их информации, Болсонару прилетит в Бразилию в 7:30 утра.

"Я вернусь к нормальной жизни, буду работать в Либеральной партии, путешествовать по Бразилии и заниматься политикой", - сказал Болсонару.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс . Тогда новый президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.

Позже Болсонару попал под следствие. По данным Генеральной прокуратуры, экспрезидент ставил под сомнение результаты выборов, чем подстрекал народ к беспорядкам.

После этого Болсонару уехал в Соединенные Штаты Америки.

 

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