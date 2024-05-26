



Более 10 000 человек прибыли в Великобританию на небольших лодках с января

Более 10 000 просителей убежища прибыли в Великобританию на небольших лодках в этом году, показали обновленные правительственные данные в субботу, подчеркивая ключевую проблему, стоящую перед премьер-министром Риши Сунаком в преддверии национальных выборов 4 июля.



Число людей, высаживающихся на южных пляжах Англии после опасного перехода через Ла-Манш, сократилось на треть в 2023 году, но последние данные на правительственном сайте показывают, что с января по 25 мая прибыло 10 170 человек, по сравнению с 7 395 за тот же период прошлого года.



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"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими французскими партнерами, чтобы пресечь это и спасти жизни людей", - заявил представитель министерства внутренних дел в ответ на резкий рост числа беженцев.

