



Боевые отряды Навального анонсировали "сюрпризы" в день "выборов"

"Боевые отряды Навального" предупредили россиян о том, что готовят "сюрпризы" в день "выборов" Владимира Путина в РФ.



Они анонсировали удары по избирательным участкам 17 марта.



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"Боевые отряды Навального" показали взрывчатку и отметили, что россияне уже видели результаты их работы.



"У нас еще есть много "подарков" для предателей России. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию: Немцова и других. А "выборы" после убийства Навального - плевок на все, что они сделали для России. "Выборы" без Навального в списках - это не выборы", - подчеркнули они.



"Избиркомы разных городов страны являются законной нашей целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального", - предупредили они.





