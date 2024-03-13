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Боевые отряды Навального анонсировали "сюрпризы" в день "выборов"
13.03.2024 13:25 Алина Груднева

Боевые отряды Навального анонсировали "сюрпризы" в день "выборов"

"Боевые отряды Навального" предупредили россиян о том, что готовят "сюрпризы" в день "выборов" Владимира Путина в РФ.

Они анонсировали удары по избирательным участкам 17 марта.

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"Боевые отряды Навального" показали взрывчатку и отметили, что россияне уже видели результаты их работы.

"У нас еще есть много "подарков" для предателей России. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию: Немцова и других. А "выборы" после убийства Навального - плевок на все, что они сделали для России. "Выборы" без Навального в списках - это не выборы", - подчеркнули они.

"Избиркомы разных городов страны являются законной нашей целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального", - предупредили они.


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