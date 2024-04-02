



Блинкен: Украина находится в "критическом моменте" в войне с Россией

Украина находится в "критическом моменте" в войне с российскими оккупантами. Сейчас необходимо предоставить ВСУ артиллерию и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает агентство Reuters.



Госсекретарь США находится с визитом во Франции, где он встретился с министром обороны Себастьяном Лекорню.



"Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им нужно для самозащиты, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны", - подчеркнул глава Государственного департамента США во время общения с журналистами.



Он добавил, что такие потребности украинцев - еще одна причина, по которой Конгресс США должен выполнить запрос президента Джо Байдена о выделении новых средств на финансирование помощи Украине.



Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование на поставки оружия Украине.



Сенат уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для Украины, но документ “застрял” в Палате представителей. Причиной является позиция спикера Майка Джонсона, который отказывается выносить инициативу на голосование.



Республиканец Джонсон хочет, чтобы в документ внесли нововведения. В частности, они могут касаться предоставления помощи в кредит, а не на безвозмездной основе, как это было раньше. Демократы в двух палатах Конгресса уже допускали, что могут поддержать соответствующую инициативу.