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Блинкен: Путин не заинтересован в дипломатическом решении
20.10.2022 20:25 Алина Груднева

Блинкен: Путин не заинтересован в дипломатическом решении

Президент России Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны на Украине. 

 
Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.
 
"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся", - госсекретарь США.
 
Он отметил, что российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.
 
"Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что его цели не рациональны", - сказал он.

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