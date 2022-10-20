Блинкен: Путин не заинтересован в дипломатическом решении
Президент России Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны на Украине.
Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.
"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся", - госсекретарь США.
Он отметил, что российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.
"Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что его цели не рациональны", - сказал он.