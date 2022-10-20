



Блинкен: Путин не заинтересован в дипломатическом решении

Президент России Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны на Украине.

Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.

"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся", - госсекретарь США.

Он отметил, что российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

"Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что его цели не рациональны", - сказал он.