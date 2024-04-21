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Блинкен - Китаю: Невозможно дружить в ЕС и сотрудничать Россией одновременно
21.04.2024 04:30 MIGnews.com

Блинкен - Китаю: Невозможно дружить в ЕС и сотрудничать Россией одновременно

Говоря о поддержке России Китаем госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: 

"Когда речь идет о российской оборонно-промышленной базе, основным поставщиком сейчас является Китай. Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу", - отметил он.

Блинкен добавил, что Китай не может иметь дружеские отношения со странами Европы и одновременно сотрудничать с Россией.
 

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