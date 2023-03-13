



Безопасность Британии зависит от исхода войны в Украине

Безопасность Великобритании зависит от того, как именно закончится война России против Украины. Об этом говорится в "Обновленном комплексном обзоре 2023" от британского правительства.



В отчете отмечается, что "самой острой угрозой" для страны продолжает оставаться Россия.



"Изменилось то, что наша коллективная безопасность теперь неразрывно связана с исходом конфликта в Украине", - сказано в документе.



Согласно обзору, главной целью британских властей в отношении России является "сдерживание и противодействие способности и намерениям РФ нарушить безопасность Великобритании, Евро-Атлантики и более широкого международного порядка".



При этом британское правительство считает, что Китай также "бросает вызов тому типу международного порядка, который мы хотим видеть". Особую озабоченность вызывает его сотрудничество с Россией.



На фоне этого Лондон планирует в долгосрочной перспективе увеличить свои базовые расходы на оборонную сферу в год с 2% ВВП до 2,5%.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что вторжение России в Украину, а также агрессия Китая по отношению к Тайваню угрожают мировой безопасности.