



Без судей БАГАЦа: радикальная реформа Центральной избирательной комиссии



Член Кнессета Элияху Равиво от партии "Ликуд" представил законопроект, согласно которому председатель Центральной избирательной комиссии будет назначаться председателем Кнессета и Центральной избирательной комиссией, он не будет судьей БАГАЦа и не будет назначаться председателем БАГАЦа, как это было до сегодняшнего дня.



Согласно предложенному закону, председатель Центральной избирательной комиссии не будет действующим или вышедшим в отставку верховным судьей и не будет членом какой-либо партии в течение трех лет, предшествовавших назначению. Это закон, инициированный министром Шломо Кари и представленный им на предыдущих сессиях. Сейчас закон был представлен депутатом Равиво.



Если закон будет принят, председателя избирательной комиссии будет выбирать центральная избирательная комиссия, состоящая из представителей фракций. Председатель Кнессета предложит избирательной комиссии три кандидатуры, а комиссия большинством в две трети голосов своих членов выберет председателя центральной комиссии из числа предложенных кандидатов.



Законопроект уже столкнулся с оппозицией внутри коалиции. Симха Ротман из партии "религиозные сионисты" заявил, что "на мой взгляд, нет необходимости трогать состав Центральной избирательной комиссии, несмотря на обоснованную критику, это вредно".



Ротман подчеркнул, что он против изменений в избирательном комитете и методах выборов, если они не будут проведены при очень широком консенсусе, "и лучше за завесой осторожности (которая будет действовать только в будущих Кнессетах), потому что это единственный вопрос, где у членов Кнессета действительно есть конфликт интересов". К сожалению, в прошлом Кнессет этого не делал, но я и тогда сурово критиковал это ".