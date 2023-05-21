



Без слов: Возвращение Яира Нетаниягу



В последние полтора месяца сын премьер-министра Яир Нетаниягу полностью исчез из социальных сетей - но теперь, по всей видимости, надо готовиться к его возвращению.



Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, является одной из самых заметных фигур в социальных сетях, у него сотни тысяч подписчиков. Раньше Нетаниягу-младший публиковал десятки твитов в день и высказывал свое мнение практически по каждому политическому событию, происходящему в Государстве Израиль.



В течение шести недель Нетаниягу-младший, который, по всей видимости, находится в отпуске за границей, не публиковал никаких обновлений на своих аккаунтах в социальных сетях. Сегодня, 21 мая, он “вернулся”, опубликовав свою фотографию на своем аккаунте в Instagram.



На этот раз Нетаниягу-младший не стал делиться своим мнением о том, что происходит в политической системе, а лишь написал "Hallo".