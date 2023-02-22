



Без остановок. Отмена вето БАГАЦа и закон Дери-2 вынесены на голосование

Сегодня, 22 февраля, Кнессет проголосует в предварительном чтении по законопроектам, которые были отложены с прошлой недели и вызвали большое возмущение среди противников реформ. Речь идет о законопроекте, известном как "Закон Дери 2", и пискат а-итгабрут ( вето на отмену БАГАЦем законов Кнессета).



Еще один закон, который должен быть вынесен на голосование в предварительном чтении, - это закон Моше Гафни из Яадут А-Тора, согласно которому будет запрещено приносить хамец в больницы на Песах. Ожидается, что при дальнейшем продвижении законодательства коалиция смягчит положения этого закона.



На прошлой неделе оппозиция выдвинула требование не продвигать закон, призванный вернуть в правительство Арье Дери, несмотря на его дисквалификацию БАГАЦем, в качестве части условий для переговоров о правовой революции, но министр юстиции Ярив Левин отклонил его.



Преодоление отмены законов БАГАЦем большинством в 61 член Кнессета - это законопроект Симхи Ротмана. В законопроекте говорится, что БАГАЦ может признать законы недействительными только по решению 15 из 15 судей, и они должны единогласно согласиться с тем, что закон, который они хотят признать недействительным, противоречит Основному закону. В противном случае закон останется в силе и не будет признан недействительным.