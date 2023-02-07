



Беспилотники ЦАХАЛа оснастили бомбами весом в одну тонну

Согласно сообщению агентства Reuters, основанному на источнике израильских спецслужб, Израиль адаптировал бомбы для БПЛА Heron-TP, производимого компанией IAI. В результате БПЛА может нести бомбы весом до одной тонны. Бомбы отделяются от крыла самолета и скользят по пути к цели под действием силы притяжения. Согласно тому же отчету, БПЛА Hermes производства компании Elbit также может быть вооружен такими бомбами.



"Примером цели для БПЛА могут быть диверсанты, которые быстро передвигаются, их идентифицируют и атакуют до того, как они успеют запустить ракету, говорят израильские представители", - говорится в докладе. Согласно отчету, в отличие от ракеты, бомба не имеет двигательной установки и является "бесшумной и бездымной бомбой".



Бомба была разработана в оборонной промышленности Израиля и может достигать скорости звука во время свободного падения, говорится в сообщении. Израильский источник пояснил, что необходимо балансировать грузы, переносимые под крыльями беспилотников. "Это не обязательно означает, что они могут нести однотонную бомбу. Это зависит от расположения вооружения".