Новости » Политика
Беспилотник ВВС США XQ-67A совершил первый полет: видео
02.03.2024 01:30 MIGnews.com

Беспилотник ВВС США XQ-67A совершил первый полет: видео

Новый боевой беспилотный самолет второго поколения General Atomics XQ-67A совершил первый полет. Об этом сообщает сайт Defence one.

XQ-67A впервые совершил полет 28 февраля в летно-операционном центре General Atomics Grey Butte вблизи Палмдейла, Калифорния.

Этот беспилотник последователь серии самолетов Gambit от GA-ASI, которые компания разрабатывала для программы ВВС по созданию управляемых беспилотников, которые называют боевыми самолетами совместного боя (CCA).

Новая платформа является частью программы Off-Board Sensing Station или OBSS Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы