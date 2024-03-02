



Беспилотник ВВС США XQ-67A совершил первый полет: видео

Новый боевой беспилотный самолет второго поколения General Atomics XQ-67A совершил первый полет. Об этом сообщает сайт Defence one.



XQ-67A впервые совершил полет 28 февраля в летно-операционном центре General Atomics Grey Butte вблизи Палмдейла, Калифорния.



Этот беспилотник последователь серии самолетов Gambit от GA-ASI, которые компания разрабатывала для программы ВВС по созданию управляемых беспилотников, которые называют боевыми самолетами совместного боя (CCA).



Новая платформа является частью программы Off-Board Sensing Station или OBSS Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL).

