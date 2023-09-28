



Беспилотная подводная лодка IAI приняла участие в учениях НАТО

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила беспилотную подводную лодку BlueWhale ASW вместе с буксируемым пассивным гидролокатором Atlas Elektronik в ходе военных учений REPMUS (Роботизированное экспериментирование и прототипирование с использованием морских беспилотных систем).

Седьмые ежегодные учения проводились под руководством ВМС Португалии и НАТО. Возможности беспилотного автономного подводного аппарата BlueWhale включают сбор разведывательной информации как о морских, так и о береговых целях, акустическую разведку и выявление наличия морских мин.



BlueWhale ASW, разработанная IAI-ELTA, представляет собой автономную подводную лодку, которая может выполнять некоторые задачи обитаемых подводных лодок без необходимости присутствия операторов в море. Она может работать в течение нескольких недель и требует минимальных эксплуатационных расходов. Беспилотная подводная лодка оснащена различными датчиками, в том числе телескопической мачтой с радаром и электрооптическими датчиками, а также гидролокатором с буксируемой антенной решеткой Atlas Elektronik.



Участие израильских технологий в учениях представляет собой еще одно измерение в отношениях между Израилем и Европой в целом и Португалией в частности.