Бесконечная охота Си Цзиньпина на коррупцию в Коммунистической партии
Поскольку последняя фаза антикоррупционных мер Си Цзиньпина затрагивает банки высокого уровня и элитные ядерные ракетные силы, некоторые задаются вопросом, когда она может закончиться.
Оно стало центральным звеном системы управления китайского лидера.
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А поскольку антикоррупционная кампания использовалась для устранения любого, у кого был хотя бы малейший намек на тенденцию отклоняться от своего образа действий, Си иногда характеризуют как вышедшую из-под контроля фигуру, подобную Сталину, проводящую чистку левых сил. вправо и в центр без уважительной причины.
«Си, возможно, параноик в отношении коррупции на высшем уровне, но его страх не является бредом», — говорит Эндрю Ведеман, руководитель отдела китаеведения в Университете штата Джорджия.
«Коррупция, которой он опасается, безусловно, реальна. Верно, конечно, и то, что Си Цзиньпин воспользовался репрессиями для получения политического преимущества».