



Бербок: Цель Путина - втянуть НАТО в войну

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что президент России движется к военному конфликту с Североатлантическим альянсом.



"Целью Путина было и остается разрушить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну", - заявила Бербок изданиям медиагруппы Funke и добавила, что правительство Германии никогда этого не допустит. Путин недоступен для аргументов и призывов к человечности и "определенно не хочет вести переговоры", сказала министр.



Кроме того, Бербок заявила, что сайт "Голос Европы" (Voice of Europe) является частью военного арсенала президента России, поскольку через него проходит финансируемая Москвой пропагандистская кампания. “Война ведется не только с помощью вооруженных сил, но также с помощью фейковых новостей, манипуляций и целенаправленного воздействия", - заявила министр. “Это лишь один из примеров того, как кремлевский лидер хочет разрушить нашу демократию", - добавила Бербок.

