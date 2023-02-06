



Бенни Ганц: Нетаниягу позволил экстремистам вырваться вперед

Бывший министр обороны Бени Ганц дал интервью 13 каналу в воскресенье и подверг критике поведение правительства в отношении запланированной судебной реформы министра юстиции Ярива Левина.



"Во всем, что я слышал до сих пор в том, что они называют судебной реформой, нет ни одного пункта, который служит гражданину. Все сводится к тому, чтобы дать больше власти правительству и Кнессету против системы правосудия", — заявил он.



Ганц, возглавляющий партию "А-Маханэ а-Мамлахти", добавил, что "насколько я понимаю, все, что касается граждан, должно быть включено в реформу, и мы должны сделать так, чтобы судебная система не была политической. Если вы согласны заранее что нет политизации системы, можно расширить круг влияния и сохранить баланс".



Ганц также сказал: "Нетаниягу поступил бы правильно, если бы хотел, чтобы сильная демократия остановила этот процесс, но вместо этого он позволил своим экстремистам вырваться вперед. И посмотрите, что произошло".



Позже он сказал, что призвал к переговорам о судебной реформе уже "на следующий день после первого заявления Ярива Левина по этому поводу", и добавил: "У Нетаниягу нет законных оснований менять систему власти в Израиле, это то, чем мы являемся и будем за это бороться".