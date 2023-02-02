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Беннет похвалил план Герцога
02.02.2023 21:25 Ольга Белозерова

Беннет похвалил план Герцога

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет похвалил план президента Израиля Ицхака Герцога по достижению компромисса в дебатах по судебной реформе.

Об этом сообщает пресса. 

"Да - диалогу. Нет - братоубийственной войне. Наброски президента Герцога - это правильный шаг, чтобы успокоить души и провести хорошую и устойчивую реформу в системе правосудия. Справа и слева мы не враги. Мы братья. Я призываю правительство и оппозицию положительно отреагировать на эту инициативу. Только вместе мы добьемся успеха", - заявил Беннет.

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