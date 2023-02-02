



Беннет похвалил план Герцога

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет похвалил план президента Израиля Ицхака Герцога по достижению компромисса в дебатах по судебной реформе.



Об этом сообщает пресса.



"Да - диалогу. Нет - братоубийственной войне. Наброски президента Герцога - это правильный шаг, чтобы успокоить души и провести хорошую и устойчивую реформу в системе правосудия. Справа и слева мы не враги. Мы братья. Я призываю правительство и оппозицию положительно отреагировать на эту инициативу. Только вместе мы добьемся успеха", - заявил Беннет.